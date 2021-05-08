Жители Голышманово спели "День Победы"

| Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив) | Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив)

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Известные и любимые песни - "День Победы", "Синий платочек", "Катюша", "Смуглянка" спели для жителей Голышманово профессиональные и любительские коллективы 8 мая. Концертная программа "Весна Победы" прошла на 16 площадках во дворах жилого сектора в рамках акции "Поем двором".

"Каждая из четырех "фронтовых бригад" наших артистов побывала в четырех точках: красивые, заводные, в военной форме. Такие выездные концерты мы проводим второй раз, и из некоторых дворов не хочется уезжать, так душевно нас встречают люди. Выходят на улицу, на балконы с портретами родных фронтовиков, тружеников. Подпевают, причем молодежь не менее активно, чем люди более старшего поколения, - рассказала заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ДК "Юность" Татьяна Гибельгаус. - Также 8 и 9 мая наши артисты выезжают к труженикам тыла, к ветеранам. Концерты проходят под их окнами, мы поздравляем и поднимаем настроение в этот праздничный день".

| Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив) | Фото: РДК "Юность" ВКонтакте (архив)

9 мая для жителей Голышманово снова прозвучат песни военных лет. Их ждет праздничный концерт "Всем даруется Победа". Он начнется в 11 часов на центральной площади.

Татьяна Ковалева