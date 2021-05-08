Тюменцев предупреждают об ограничении движения на улицах города в День Победы
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Движение транспорта на некоторых улицах Тюмени будет ограничено в связи с проведением патриотических мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщает городская администрация.
С 10 часов движения транспорта ограничат в центре города по маршруту: ул. Флотская - ул. Полевая - ул. Чернышевского - ул. Камышинская - ул. Герцена - ул. Малыгина - площадь Памяти.
С 19 часов запланировано прохождение транспортной колонны боевой и специальной техники по маршруту: ул. Республики - ул. Ямская - ул. Льва Толстого - ул. Луначарского - ул. Полевая - ул. Камышинская - ул. Герцена - ул. Первомайская - ул. 2-я Луговая - ул. Щербакова - ул. Дружбы - ул. Мельникайте - ул. Широтная - ул. Теплотехников - обход Тюмени.
С 18 часов для транспорта закроют участок улицы Республики от Перекопской до Коммунистической, участок улицы Ленина от Исторического сквера до Перекопской, а также дорогу в районе Никольского моста.
Жителей Тюмени просят заранее планировать маршрут движения.