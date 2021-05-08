Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя" прошел в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

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Воспитанники детско-юношеских центров, представители Росгвардии, ДОСААФ России по Тюменской области, ветераны-пограничники, военные инженеры, депутаты и сотрудники городской администрации стали участниками акции "Нам дороги эти позабыть нельзя …". Мероприятие состоялось в Тюмени 8 мая, сообщает администрация города.

Автоколонна стартовала от сквера Пограничников. Местами остановок стали сквер Прощание, Историческая площадь, Вечный огонь, Мемориал памяти, сквер Десантников. Участники акции провели торжественные построения, праздничные митинги, церемонии возложение цветов.

Символично, что в пробеге приняли участие тюменцы нескольких поколений. Дети, отцы и деды в солдатской форме времен Великой Отечественной войны с флагами родов войск.