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Жители микрорайона Тура присоединились к акции "Георгиевская ленточка"

Общество, 17:09 08 мая 2021

Фото предоставлено пресс-службой Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото предоставлено пресс-службой Дворца творчества и спорта "Пионер"

Жители микрорайона Тура в Тюмени присоединились к акции "Георгиевская ленточка". В ходе митинга, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работники центра русской культуры раздали всем желающим символы Победы.

По словам руководителя подразделения центра русской культуры Ольги Рязановой, жители микрорайона с большой радостью принимают ленточки, прикрепляют их на одежду.

"Радует, что особо трепетно к символу Победы относятся дети. Они принимают его как награду", - поделилась она.

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" проводится в Тюменской области 2005 года. Накануне 9 мая десятки волонтеров выходят на улицы городов и поселков региона, чтобы передать землякам георгиевскую ленточку как символ героизма и доблести защитников Отечества, пишет Тюменская область сегодня.

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# Георгиевская ленточка , День Победы

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