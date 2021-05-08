В Тюмени волонтеры поздравили ветеранов с Днем Победы

| Фото: сообщество "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте

Около 40 тюменских ветеранов поздравили с наступающим праздником волонтеры регионального штаба "Мы вместе", представители Российских студенческих отрядов. Активисты навестили пожилых людей накануне Дня Победы и передали им вкусные подарки.

"Наши волонтеры приехали домой к ветеранам и, не заходя в квартиру для соблюдения мер профилактики, поздравили и вручили им пироги, которые предоставила региональная ассоциация гостеприимства. Акцию организовал областной совет ветеранов. Пожилым людям было приятно, благодарили за поздравления", - рассказала руководитель регионального клуба "Мы вместе", специалист областного ресурсного центра развития добровольчества Надежда Герасимова.

Четыре года было Дине Владимировне Рулиной, когда началась Великая Отечественная война. Она унесла жизнь отца и заставила вместе с матерью и маленьким братом под обстрелами спасаться из осажденного Ленинграда. В Новосибирске и Подмосковье, где семья провела военные годы, продержались благодаря личному хозяйству и умелым рукам.

"Днем мама работала в колхозе, потом ходила за пять километров в райцентр и брала задания на пошив телогреек для фронта. Ночами также шила на заказ детские вещи, в оплату принимала продукты. Когда разбили свой огород, полегче стало. А мы, дети, были на "подножном корме", рядом сажали горох, все лето им питались. Так и выжили", - рассказала тюменка.

Среди тех, кто принимал поздравления, - житель блокадного Ленинграда Владимир Романович Кноль. Тринадцатилетним он пережил бомбежки и голод, видел массовую гибель людей в осажденном городе, рано начал трудиться и сегодня помнит День Победы 1945 года так же ярко, как 76 лет назад.

"Я работал в совхозной ремонтной мастерской и увидел, как полеобъездчик дядя Коля Аксёнов-фронтовик, инвалид, едет верхом на лошади, машет руками и кричит "Мы победили!". Тогда в совхозе был один телефон, и директор, получив весть, поручил донести ее всем работникам. С тех пор День Победы - один из важнейших для меня праздников. Всегда встречались семьями, отмечали, и в парадах я участвовал. Приятно, что и нынче о нас не забывают, молодежь приходит с поздравлениями", - сказал ветеран.

Татьяна Ковалева