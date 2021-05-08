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Рисунки юных тюменцев украсят улицы города ко Дню Победы

Общество, 18:43 08 мая 2021

"Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте

Рисунки юных жителей Тюмени появятся на рекламных экранах и на остановках города ко Дню Победы.

Их разместят на остановочных пунктах "Тюменский драматический театр" на улице Республики, "Администрация Тюмени" на улице Ленина, на экране на внешней стороне ЦУМа на улице Герцена, на экране на улице Мельникайте и на доме по улице Республики, 147.

Рисунки стали лучшими по итогам конкурса, который организовал Киберпатруль Тюменской области. Участие в нем приняли 47 жителей города в возрасте от 5 до 17 лет.

Условия конкурса были простыми: главное – ответить на вопрос "Что значит война?" в рисунке и разместить пост с фотографией работы в соцсетях с хештегом #мызамир, указав ФИО и возраст исполнителя работы. По словам организаторов, ребята рисовали ветеранов, солдат, лозунги за мир, пишет Мегатюмень.

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# День Победы , конкурс рисунков

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