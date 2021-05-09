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В Тюменской области улучшили жилищные условия 2 тыс. 360 ветеранов Великой Отечественной войны

Общество, 08:59 09 мая 2021

Фото: Минстрой РФ

Две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны из Тюмени и в Сорокинского района состоят на учете, как нуждающиеся в жилье. Им уже выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, и сейчас они заняты подбором подходящих им жилых помещений, сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области,

Всего же в рамках программных мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в Тюменской области улучшили жилищные условия 2 тыс. 360 человек.

Из них 2 тыс. 147 ветеранов реализовали социальную выплату и приобрели жилье, 213 ветеранам предоставлены жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда и жилищного фонда Тюменской области.

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# Великая Отечественная война , ветераны , жилье

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