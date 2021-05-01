Хоккеисты "Тюменского легиона" ушли в отпуск до июля

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Игроки команды Молодежной хоккейной лиги "Тюменский легион" ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

Всю весеннюю программу подготовки после завершения регулярного чемпионата МХЛ сибирская дружина выполнила.

"Продуктивно поработали и на льду, и на земле, провели двухсторонние матчи. В отпуске команда будет, как обычно, до начала июля. Сейчас решается вопрос по летним сборам и участию в предсезонных турнирах. Ставка в новом сезоне по-прежнему будет делаться на своих воспитанников", - рассказал тренер команды Рустам Камалов.

В прошедшем сезоне "Тюменский легион" занял 14 место в конференции "Восток".