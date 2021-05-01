Судьбы 22 солдат Красной армии установили поисковики в весеннюю экспедицию

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Судьбы 22 солдат Красной армии установлены благодаря усилиям поисковиков во время весенней экспедиции "Вахты Памяти-2021", которая длилась с 13 апреля по 12 мая.

В ней приняли участие отряды Тюменской области - 109 человек работали на территориях Новгородского и Старорусского районов Новгородской области, Западнодвинского и Ржевского районов Тверской области, Городищенского района Волгоградской области и Себежского района Псковской области.

Общими усилиями поисковиков из разных регионов России подняты останки 321 бойца и командира Красной Армии, найдено 32 смертных медальона, по которым установлены личности 16 солдат, еще четыре медальона находятся на экспертизе. При одном из бойцов обнаружен орден Красной звезды, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Торжественно-траурная церемония погребения солдат, чьи судьбы не были установлены, состоялась 8 мая на мемориале "Мясной Бор" в Новгородском районе Новгородской области.

Отряд "Югра" (п. Туртас) работал в Ржевском районе Тверской области. В районе боевых действий 178 СД, 136 ОСБр, 250 СД подняты и подготовлены к погребению останки 12 бойцов и командиров Красной армии, умершие от ран на этапе эвакуации. Их похоронят с воинскими почестями 22 июня на мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве.

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

В Старорусском районе Новгородской области на местах гибели воинов-сибиряков провели весеннюю экспедицию 25 поисковиков из отрядов "Память сердца" (Тюмень) и "Память" (Ялуторовск). Они обнаружили и подготовили к погребению останки 140 бойцов РККА, при военнослужащих обнаружены 9 медальонов, из которых три вкладыша прочитаны и шесть медальонов находятся на экспертизе, а также две именные личные вещи. Церемония погребения найденных бойцов в Старорусском районе запланирована на осень 2021 года.

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Отметим, что помимо поисковых работ, поисковые отряды "Память" и "Память сердца" провели работу по благоустройству мемориальных зон в деревнях Ожедово, Байново, Зейхино и в Старой Руссе, а также установили памятник в Байново на месте погребения бойцов, найденных в 2019 году.

Поисковым отрядом "Феникс" (организация "Газпром добыча Надым") в ходе весенней экспедиции найдены останки 10 бойцов и командиров Красной армии в Ржевском районе Тверской области.

Отметим, что с июля по сентябрь в рамках летнего этапа "Вахты Памяти-2021" поисковые отряды Тюменской области проведут экспедиции в Новгородской, Тверской, Ленинградской, Псковской областях, сводный поисковый отряд "Тюменский десант" "Областного Поискового Центра им. Артура Ольховского" организует летнюю экспедицию в Лоухском районе Республики Карелия.