Стендап-комики побывают в семи селах Тюменской области в мае

| Фото: Дом вверх дном во ВКонтакте | Фото: Дом вверх дном во ВКонтакте

Семь выступлений стендап-комиков проекта "комикVдеревне" пройдут в сельских поселениях Тюменской области в мае. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Фёдор Маслов.

Активисты проекта знакомят селян с новым жанром в юморе и изучают общие стереотипы сельской территории, выявляют преимущества жизни на селе.

"В современный юмор комики заворачивают социальные посылы. Стараются донести до деревенской молодежи, что курить, употреблять спиртные напитки и не слушаться родителей – плохо, давно уже не круто. А вот жить на селе без вредных привычек – здорово!" - подчеркнул стендапер.

На выступления приходит не только молодежь, но и люди постарше, добавил он. Отличительной особенностью публики Тюменской области комик считает любовь к диалогам. Часто монолог выходит за рамки стендапа и перерастает в живое обсуждение тем, которые интересны и близки жителям того или иного села.

Организаторы сообщили, что первое выступление прошло 1 мая в селе Колесниково. Остальные шесть состоятся согласно графику: 16 мая – в Нижней Тавде, 21 – в Голышманово, 22 – в Исетском, 23, 28 и 29 мая – в Казанском, Ярково и Хохлово.

По словам Фёдора Маслова всего в проект вовлечены 10 сельских поселений Тюменской и Курганской областей с охватом более 7 тыс. человек. Активисты Центра креативных проектов сельских территорий Тюменской области "Дом вверх дном" провели более 10 часов стендап-выступлений и 26 часов образовательных занятий на тему "Комплексное развитие сельских территорий".

Напомним, в 2019 году проект Фёдора Маслова "Комик в деревне 2.0" принес ему победу в грантовом конкурсе и 1 млн рублей на его реализацию.

Инна Кондрашкина