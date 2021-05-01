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В Тюмени летом будут работать более 60 веранд у кафе и ресторанов

Общество, 15:40 14 мая 2021

Бутик-отель Green House ВКонтакте | Фото: Бутик-отель Green House ВКонтакте

63 заявки на открытие летних веранд и кафе поступило в департамент потребительского рынка Тюмени от предприятий общепита. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист сектора общественного питания Ольга Виноградова.

По ее словам, работа летних площадок разрешена с 15 апреля по 15 октября. Напомним, что в 2021 году предприятия общепита получили возможность открыть летние веранды и кафе без оформления отношений аренды.

Летние веранды при кафе и ресторанах с наступлением тепла работают на улицах Ленина, Республики, 8 Марта, Урицкого, Холодильной, Широтной, Максима Горького областного центра. Отметим, что на верандах разрешено подавать алкоголь, поскольку предприятия общественного питания имеют лицензию на розничную продажу спиртного.

К празднованию 435-летия Тюмени будет приурочено создание общегородской карты летних кафе. На нее попадут только лучшие веранды и террасы, их определят в ходе конкурса, который пройдет с 15 апреля по 31 июля 2021 года.

Николай Ступников

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# кафе , летние веранды , рестораны

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