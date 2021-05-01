В Ишиме липы и яблони с Привокзальной площади сменили прописку

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Липы и яблони, которые росли на Привокзальной площади Ишима и попадали в границы благоустройства территории у нового Дворца культуры, пересадили. Такое решение принято, чтобы избежать их выпиловки.

Об этом администрация города написала в своем аккаунте в Instagram.

Деревья "переехали" к детсаду №9, Общественной палате города.

"Сейчас они не будут мешать строительству тротуара и парковки у ДК, органично дополнят пешеходную и детскую-игровую зоны на новом общественном пространстве", - отметили в администрации.

Во время пересадки были соблюдены все технологии: деревья обкопали, чтобы не повредить корни, а затем с помощью крупногабаритной техники перенесли их на новое место посадки, обеспечив обильный полив.

Участие в озеленении территорий принимали муниципальные служащие, депутаты городской думы, члены партии "Единая Россия", городского совета ветеранов и общественного совета Ишима.

Анжела Лебедева