В Ишиме липы и яблони с Привокзальной площади сменили прописку
Липы и яблони, которые росли на Привокзальной площади Ишима и попадали в границы благоустройства территории у нового Дворца культуры, пересадили. Такое решение принято, чтобы избежать их выпиловки.
Об этом администрация города написала в своем аккаунте в Instagram.
Деревья "переехали" к детсаду №9, Общественной палате города.
"Сейчас они не будут мешать строительству тротуара и парковки у ДК, органично дополнят пешеходную и детскую-игровую зоны на новом общественном пространстве", - отметили в администрации.
Во время пересадки были соблюдены все технологии: деревья обкопали, чтобы не повредить корни, а затем с помощью крупногабаритной техники перенесли их на новое место посадки, обеспечив обильный полив.
Участие в озеленении территорий принимали муниципальные служащие, депутаты городской думы, члены партии "Единая Россия", городского совета ветеранов и общественного совета Ишима.
Анжела Лебедева