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В Ишиме липы и яблони с Привокзальной площади сменили прописку

Общество, 18:21 14 мая 2021

администрация Ишима в Instagram

Липы и яблони, которые росли на Привокзальной площади Ишима и попадали в границы благоустройства территории у нового Дворца культуры, пересадили. Такое решение принято, чтобы избежать их выпиловки.

Об этом администрация города написала в своем аккаунте в Instagram.

Деревья "переехали" к детсаду №9, Общественной палате города.

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"Сейчас они не будут мешать строительству тротуара и парковки у ДК, органично дополнят пешеходную и детскую-игровую зоны на новом общественном пространстве", - отметили в администрации.

Во время пересадки были соблюдены все технологии: деревья обкопали, чтобы не повредить корни, а затем с помощью крупногабаритной техники перенесли их на новое место посадки, обеспечив обильный полив.

Участие в озеленении территорий принимали муниципальные служащие, депутаты городской думы, члены партии "Единая Россия", городского совета ветеранов и общественного совета Ишима.

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Анжела Лебедева

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# деревья , озеленение

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