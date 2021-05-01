Электроукулель, робот Валли, нефтяная вышка – модели юных тюменских робототехников участвуют в "Ночи музеев"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Электроукулель, издающая мелодию при сенсорном касании на лазерные датчики, 3D-модели робота Валли, Ждуна, молота Тора, работающая модель нефтяной вышки и многое другое представил Центр робототехники и АСУ на территории музея "Дом Машарова" 15 мая, в "Ночь музеев". Учреждение впервые решило присоединиться ко всероссийской акции, которая в 2021 году проходит под эгидой Года науки и технологий.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела развития цифровых компетенций РИО-центра Анастасия Козлова, гостей выставки ждут не только истории создания 3D-моделей, волшебный обруч, который создает иллюзию кольца света, но и увлекательный квест.

"На всей территории музея спрятаны сюрпризы для детей, их нужно найти и решить головоломки, проявить фантазию и разные навыки. За успешное прохождение испытаний ребят отметим значками, которые вырезаны на станках с ЧПУ, с героями мультфильмов, фильмов и логотипами Центра робототехники и АСУ", - говорит Анастасия.

Значки, которые подготовили организаторы квеста для юных тюменцев, выполнены на станке, созданном 14-летним Владимиром Мартьяновым. Он с раннего детства активно занимается робототехникой, регулярно создает станки с программным обеспечением. В числе последних - лазерных станок для гравировки по фанере.

"Больше всего в процессе работы с техникой меня интересует результат. Над лазерным станком, который гравирует по фанере, работал два дня. В технопарке начертил детали, вырезал, пришел домой и собрал. Поставил лазер, который с AliExpress шел дольше, чем я его собирал. Сейчас все хорошо работает. Всем ребятам хотел бы сказать: увлекайтесь чем хотите, не тратьте жизнь впустую", - сказал обучающийся Центра робототехники и АСУ и "Кванториума" Владимир Мартьянов.

Участие в акции "Ночь музеев" - это хорошая возможность презентовать уникальные работы юных робототехников и привлечь новых ребят, отмечают в Центре робототехники и АСУ.

"Электроукулель – проект ученицы центра роботехники. Он работает по принципу лазера. Вместо струн у инструмента встроенные датчики, которые есть и на грифе. Конечно, на нем не сыграешь симфонии Бетховена или Вивальди, но для простых композиций он вполне годится. В первую очередь, электроукулель – это показатель того, на что способны наши дети", - отмечает пресс-секретарь департамента информатизации правительства Тюменской области Елизавета Ванцева.

Окунуться в мир робототехники гости "Ночи музеев" смогут до 20 часов.

Напомним, попасть на "Ночь музеев" в Тюмени можно в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, музеях "Дом Машарова", Городская Дума, Усадьба Колокольниковых и Археологический музей-заповедник. Все они на время стали научно-исследовательскими институтами и лабораториями.

Анжела Лебедева