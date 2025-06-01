Тюменские врачи: касторовое масло нельзя использовать для очищения организма

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Касторовое масло нельзя использовать для детоксикации кишечника без консультации врача, предупреждают специалисты.

"В числе противопоказаний — хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и печени", — сказала врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Ольга Рябовол.

Она также отмечает, что чрезмерное употребление касторового масла может привести к сильной диарее и серьезному обезвоживанию организма, что опасно для здоровья.

Как сообщает "Мегатюмень", тренд очищения кишечника становится все более популярным, в интернете можно найти множество советов по детоксикации организма. Одним из распространенных средств является касторовое масло, которое якобы не только очищает, но и помогает избавиться от лишних килограммов. Но врачи предупреждают, что это небезопасно. Напомним, недавно тюменка три раза потеряла сознание после очищения кишечника касторовым маслом.

Длительное использование касторового масла в качестве слабительного может вызвать привыкание и снижение тонуса гладкой мускулатуры кишечника. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция, проявляющаяся кожной сыпью, зудом, отеками и затруднением дыхания. При превышении допустимой дозы возможна передозировка.

"Никаких чисток с использованием слабительных препаратов или народных средств делать не нужно, поскольку к этому нет и не может быть показаний. Фраза „почистить“ организм — это не более чем маркетинговый ход. Организм сам способен очищаться", — подчеркнула доктор.

Если есть проблемы с кишечником, лучше обратиться к врачу для диагностики и назначения подходящего лечения. Чтобы поддерживать здоровье, достаточно вести активный образ жизни, правильно питаться и больше двигаться. Это поможет сохранить здоровье кишечника без необходимости прибегать к сомнительным процедурам, напоминает специалист.