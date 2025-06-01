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Тюменская спортсменка Анна Иванова завоевала бронзу в полуфинале CrossFit Games

Общество, 15:51 01 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

22-летняя тюменская спортсменка Анна Иванова заняла третье место в полуфинале CrossFit Games, который завершился в Корее 1 июня. Впервые россиянка вошла в число сильнейших атлетов страны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Золото выиграла корейская атлетка Сынен Чой. Второй стала Мариана Меза из Мексики. Тюменка Анна Иванова уступила лидерам на пять и три балла соответственно.

В онлайн-состязании CrossFit Games приняло участие более 90 тыс. спортсменок из Китая, Кореи, Израиля, Японии, ОАЭ и других стран. В очный этап прошло только 40 из них.

По информации Федерации многоборья ГТО Тюменской области, участницы ходили на руках, отжимались вертикально вниз головой, поднимали штанги, крутили педали на велотренажере, делали рывки на кольцах, выходили силой на перекладине и многое другое.

Тюменка в одном из состязаний установила личный рекорд – сделала повторный максимум с толчком штанги в 113 кг.

"Я очень ждала CrossFit Games и мечтала войти в тройку призеров. Было непросто, но все получилось", — поделилась спортсменка.

Анна Иванова — мастер спорта по гимнастике и тяжелой атлетике, а также первая представительница Тюменской области, вышедшая на мировой уровень в кроссфите.

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# соревнования , спорт

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