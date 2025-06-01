Тюменцы пополняют запас окопных свечей для фронта

| Фото: Тюменское городское отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское городское отделение партии "Единая Россия"

Неравнодушные жители Тюмени продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции. Вместе они плетут маскировочные сети, изготавливают "сухой душ", заливают окопные свечи.

Так, активисты ТОСа микрорайона Березняковский провели совместное занятие по изготовлению блиндажных свечей. "В мастерской, ставшей временным штабом, царила атмосфера сплоченности и вдохновения. Дети и подростки с увлечением нарезали и скручивали картон, превращая обыденную бумагу от коробок в каркас будущего тепла. Взрослые со всей своей мудростью и опытом делились секретами мастерства, следя за качеством и безопасностью процесса. Очищали жестяные банки, заполняли заготовленные формы парафином, превращая их в источник света", - рассказали организаторы.

Новая партия отправится на фронт уже в ближайшее время. Напомним, ранее инициативные тюменцы изготовили для бойцов партию из 1000 комплектов "сухого душа".

Евгения Шевцова