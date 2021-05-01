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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки зафиксировали 16 новых лесных пожаров

Происшествия, 12:03 16 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 лесных пожаров общей площадью 772,54 га и 11 ландшафтных пожаров на площади 1 тыс. 933,7 га зафиксировали в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в регионе действует 24 лесных пожара, в том числе локализованных, а также четыре ландшафтных пожара.

За сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 48 тыс. 822 га, 7 ландшафтных пожаров на площади 1 тыс. 768,7 га.

С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 248 лесных пожаров площадью 182 тыс. 296,25 га, 103 ландшафтных пожара на площади 48 тыс. 883 га.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

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