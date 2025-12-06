  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Двое мужчин убили тюменца и украли его машину

Происшествия, 14:07 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска 2002 г.р. обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В тюменскую полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже мужа. По ее рассказу, мужчина поздно ночью ушел из дома, чтобы показать автомобиль предполагаемым покупателям и не вернулся. Связаться с ним не удается.

Полицейские установили личности подозреваемых. По предварительным данным злоумышленники совершили убийство владельца машины, для того чтобы завладеть транспортным средством. Одного из них задержали в Екатеринбурге при попытке продать похищенный автомобиль. Второго оперуполномоченные задержали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки.

кража , УМВД России по Тюменской области

