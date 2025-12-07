Два жителя ХМАО погибли в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
Два человека погибли в ДТП на 285 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Трагедия произошла 6 декабря, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Здесь столкнулись автомобили "Тойота" и "Лада Нива". В результате ДТП ранения получили 60-летний водитель и 55-летняя пассажирка "Тойоты", жители Ханты-Мансийска. Погибли 74-летний водитель и 68-летняя пассажирка "Нивы", жители Сургутского района ХМАО.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения проводит Тобольская межрайонная прокуратура. Ее ход и результат взяты на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.