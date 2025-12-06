  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Три года тюрьмы грозит Жителю Нижнетавдинского района за хранение наркотиков

Происшествия, 19:51 06 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Заводоуковске, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции недалеко от одного из дачных участков заметили мужчину, который что-то искал в снегу. Его остановили для проверки документов. Житель с. Иска Нижнетавдинского района 1986 г.р. в ходе беседы начал заметно нервничать. Полицейские решили его досмотреть. У подозреваемого изъяли сверток замотанный в красную изоленту с веществом синтетического происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством — мефедрон, массой около 0.95 гр. Как признался подозреваемый, данный наркотик он приобрел для личного употребления.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

