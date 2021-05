Летняя школа SAS ТюмГУ ждет заявок от старшеклассников

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прием заявок на англоязычную летнюю школу "Беспредельное будущее и границы человеческого" в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ ведется до 23 мая.

К участию приглашают школьников, заканчивающих 9-й или 10-й классы. Мероприятие пройдет с 28 июня по 2 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лучшие участники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в SAS – самый международный бакалавриат России.

В программе – проектная работа, воркшопы, дискуссии, кинопоказы, а также занятия с профессорами SAS из разных стран, получившими образование в лучших университетах мира.

Для участия в отборочном этапе необходимо до 23 мая 23:59 (ТМН), прислать на электронный адрес sas-summerschool@utmn.ru заявку, включающую в себя: краткое CV с указанием Ф.И.О. на русском языке, а также фамилии и имени на английском языке, даты рождения, номера класса и школы, города, email, телефона и достижений.

90-секундный видеоролик на английском языке на одну из тем: "What made you the way you are?" или "How do you fit or do not fit in the city you live in?".

Проживание и питание – бесплатно.

Вопросы можно направлять на электронный адрес sas-summerschool@utmn.ru или связаться с SAS по номеру: +7 (3452) 597400, (внутренний 19122).