25 дачных домов сгорели из-за лесного пожара в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Огонь от лесного пожара уничтожил 25 дачных домов в садовом товариществе "Солнышко" в Тюменском районе, пострадавших нет, сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, жители деревень Железный Перебор и Пышминка эвакуированы. Людей разместили в школе, детском саду, Доме культуры, спорткомплексе поселка Винзили. Остались мужчины, которые оказывают помощь в ликвидации ЧС.

Здесь проводят опашку. Задействованы добровольцы из ближайших населенных пунктов.

Напомним, на утро 17 мая в России действовал 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем 19 тыс. 530 га. Наибольшая площадь охваченных пожаром лесов зафиксирована в Тюменской области - 18 тыс. 31 га. Здесь действовало 19 пожаров на землях лесного фонда.