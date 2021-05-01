Самыми благополучными по туберкулезу признаны Упоровский, Армизонский, Сладковский районы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Упоровский, Армизонский и Сладковский районы в 2020 году стали лидерами рейтинга, определившего самые благополучные по туберкулезу территории Тюменской области. Его составила организационно-методическая служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра, сообщает учреждение.

Стабильность в эпидситуации по туберкулезу на протяжении последних лет демонстрируют Исетский, Казанский, Упоровский районы.

"Впервые мы составили такой рейтинг семь лет назад, чтобы стимулировать работу противотуберкулезных кабинетов, ведь за каждой цифрой статистики стоит труд врачей-фтизиатров, фельдшеров, медицинских сестер, младшего персонала. Сохранить приверженность пациента к лечению от первого дня до последней таблетки режима химиотерапии, может только преданный своей работе человек", - отметил руководитель организационно-методической службы Областного клинического фтизиопульмонологического центра Вадим Неверов.

| Фото: ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | Фото: ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр»

Работу районных фтизиатрических служб отметили на ежегодной майской конференции фтизиатров. Оценивалась работа в районах по основным десяти эпидпоказателям: заболеваемость туберкулезом взрослых и детей, частота рецидивов, распространенность инфекционного заболевания, смертность от туберкулеза, абацилирование (прекращение бактериовыделения) больных, клиническое излечение. Одни критерии характеризовали эпидемиологическую обстановку в районе, другие – деятельность фтизиатрической службы и общей лечебной сети.