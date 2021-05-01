Иван Квитка: "Надбавка к пенсии для сельских жителей сохранится независимо от места проживания"

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Важнейший законопроект, который устанавливает более простой порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности и другие социально ориентированные нормы, рассмотрели на пленарном заседании в Государственной Думе. Об этом сообщил депутат российского парламента Иван Квитка.

Он напомнил, что в 2013 году для сельских жителей, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве, была установлена пенсионная надбавка к страховой пенсии. "В Тюменской области эту доплату получают более 10 тысяч пенсионеров. В случае, если сельский пенсионер менял место жительства, переезжал к детям в город, он данную выплату терял. По новому закону надбавку будут выплачивать независимо от места жительства", - пояснил парламентарий.

Кроме того, подчеркнул Иван Квитка, согласно закону, без заявлений будут назначаться не только пенсии по инвалидности, но и региональные социальные выплаты. На основании данных Федерального реестра инвалидов вся информация будет автоматически направляться в Пенсионный фонд Российской Федерации. Там эти сведения должны будут рассмотреть в течение пяти рабочих дней и уведомить гражданина о принятом решении.

"Также закон возлагает на Пенсионный фонд обязанность раз в три года информировать людей о размере их будущей пенсии. Это позволит гражданам грамотно рассчитать свои будущие доходы и при необходимости предпринять действия для их увеличения. Все эти изменения вступят в силу с января 2022 года", - добавил он.