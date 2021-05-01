Полковник Минобороны Михаил Багров: мы всегда готовы прийти на помощь людям

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Минерализованные полосы от огня, который идет в сторону поселка Богандинский Тюменского района, прокладывают военные Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Работой руководит заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

"Мы люди военные и готовы в любой момент прийти на помощь местному населению, особенно в такой сложной ситуации: жаркая погода, сильный ветер, очагов возгорания много на территории района. Это наша святая обязанность защищать людей, поэтому мы защищаем населенные пункты. Выполняем задачу по локализации пожаров и оборудованию минерализованных полос, расширяем просеку, чтобы не допустить огонь к п. Богандинский. Личный состав привлечен к тушению пожара на маленьких очагах, чтобы уже локализованные очаги тушить", - сказал он.

Экипаж инженерной машины разграждения состоит из опытных сотрудников, которые могут выполнить любую поставленную задачу. ИМР весит более 4,5 тонн, она прокладывают колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах. В рабочее оборудование машины входит универсальный мощный бульдозер.