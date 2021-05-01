Военная техника делает защитную полосу от огня, который идет на поселок Богандинский Тюменского района

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Военная техника начала делать защитную полосу от огня, который идет на п. Богандинский Тюменского района.

Инженерная машина разграждения сносит слой деревьев и кустарников и создает защитную полосу.

Военные инженеры Центрального военного округа уже участвовали в локализовали очагов возгорания в Тюменской области. В частности, военнослужащие остановили огонь вблизи пяти населенных пунктов Ишимского района.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах введен 11 мая 2021 года. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.