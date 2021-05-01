В Тобольске проверяют готовность оздоровительных лагерей к летнему сезону
Более 5,5 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях Тобольска предстоящим летом, сообщает МЧС Тобольска.
На базе 13 школ планируется открыть 19 лагерей с дневным пребыванием детей. Три лагеря откроют на базе учреждений спорта. Восемь лагерей - в учреждениях молодежной политики.
Сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверки на предмет соответствия лагерей требованиям пожарной безопасности. Специалисты оценивают состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие планов эвакуации при возникновении пожара.
Инспекторы проверяют безопасность монтажа и состояния электрооборудования, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, исправность и своевременную перезарядку огнетушителей, установку пожарных стендов, наличие и исправность внутренних и наружных водоисточников и их укомплектованность.
Наряду с проверками противопожарного состояния лагерей, проводят инструктажи с обслуживающим персоналом и вожатыми, организуют тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Кроме того, спланировано проведение профилактической работы с детьми во время функционирования лагерей. Будут организованы тематические уроки и беседы по безопасности жизнедеятельности.