В Тобольске проверяют готовность оздоровительных лагерей к летнему сезону

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Более 5,5 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях Тобольска предстоящим летом, сообщает МЧС Тобольска.

На базе 13 школ планируется открыть 19 лагерей с дневным пребыванием детей. Три лагеря откроют на базе учреждений спорта. Восемь лагерей - в учреждениях молодежной политики.

Сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверки на предмет соответствия лагерей требованиям пожарной безопасности. Специалисты оценивают состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие планов эвакуации при возникновении пожара.

Инспекторы проверяют безопасность монтажа и состояния электрооборудования, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, исправность и своевременную перезарядку огнетушителей, установку пожарных стендов, наличие и исправность внутренних и наружных водоисточников и их укомплектованность.

Наряду с проверками противопожарного состояния лагерей, проводят инструктажи с обслуживающим персоналом и вожатыми, организуют тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Кроме того, спланировано проведение профилактической работы с детьми во время функционирования лагерей. Будут организованы тематические уроки и беседы по безопасности жизнедеятельности.