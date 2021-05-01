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Тюменские таможенники задержали груз с контрафактными автозапчастями на 11 млн рублей

Происшествия, 12:51 20 мая 2021

Тюменская таможня

Тюменские таможенники задержали груз с контрафактными автозапчастями на 11 млн рублей. Предпринимателя из Казахстана остановили на российско-казахстанской границе, сообщает ведомство.

Во время досмотра установлено, что контрафактные подшипники, комплекты поршней, отопительные радиаторы, клапаны двигателя, форсунки, катушки и другие запчасти предназначались для реализации в Москве. Всего выявлено более пяти тысяч поддельных деталей.

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"Сотрудники мобильной группы Тюменской таможни обнаружили две тонны автозапчастей, маркированных товарными знаками SKF, Hyundai и Kia. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в одиннадцать миллионов рублей", - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В настоящий момент все собранные материалы переданы в полицию.

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# запчасти , контрафакт , таможня

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