Тюменские таможенники задержали груз с контрафактными автозапчастями на 11 млн рублей

Тюменская таможня Тюменская таможня

Тюменские таможенники задержали груз с контрафактными автозапчастями на 11 млн рублей. Предпринимателя из Казахстана остановили на российско-казахстанской границе, сообщает ведомство.

Во время досмотра установлено, что контрафактные подшипники, комплекты поршней, отопительные радиаторы, клапаны двигателя, форсунки, катушки и другие запчасти предназначались для реализации в Москве. Всего выявлено более пяти тысяч поддельных деталей.

"Сотрудники мобильной группы Тюменской таможни обнаружили две тонны автозапчастей, маркированных товарными знаками SKF, Hyundai и Kia. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в одиннадцать миллионов рублей", - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В настоящий момент все собранные материалы переданы в полицию.