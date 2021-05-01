Ялуторовские кардиологи получили новый аппарат УЗИ

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Новая ультразвуковая диагностическая система поступила в первичное сосудистое отделение областной больницы № 23 в Ялуторовске. Мобильная система предназначена для ежедневного применения, сообщает пресс-служба учреждения.

Аппарат для ультразвуковых исследований позволяет отследить морфологические и функциональные изменения сердца и его клапанов, визуализируя работу этого важного органа. Исследование сердца при помощи УЗИ помогает диагностировать на ранних стадиях целый ряд патологий и избежать инфаркта миокарда, своевременно начав лечение.

"Аппаратом действительно можно пользоваться каждый день, ведь он предназначен для широкого спектра исследований и для пациентов с любым телосложением. Интерфейс понятный, привыкать к нему не требуется. Просто садись и работай. Экран монитора большой, с хорошей контрастностью и высокой однородностью отображения тканей. Все это позволяет сделать диагностику более точной", - рассказала функциональный диагност Наталья Плоскова.

Болезни сердца по распространенности занимают одну из лидирующих позиций. В среднем за год лечение в первичном сосудистом отделении областной больницы № 23 проходят около тысячи пациентов: мужчины и женщины, пенсионеры и молодые работающие люди. Поэтому обеспечению первичных сосудистых отделений оборудованием уделяется особое внимание.