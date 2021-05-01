Молодые предприниматели Тобольска поделятся успешными бизнес-историями

| Фото: мультицентр "Моя территория"/Тобольск ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория"/Тобольск ВКонтакте

Диалоговая площадка молодых предпринимателей и студентов "Малый бизнес: настоящее и будущее" состоится в Тобольске 24 мая, сообщает городская администрация.

В рамках Дня предпринимателя участникам расскажут реальные истории о том, как построить бизнес и добиться успеха. Молодые предприниматели расскажут о своем опыте, извлеченных уроках и инсайтах, дадут советы молодому поколению.

Студенты поделятся своим опытом проектной деятельности и реализации молодежных проектов. На мероприятии пройдет обсуждение лучших практик, которые расскажут, как адаптироваться к новой реальности и сделать город комфортным для развития бизнеса.