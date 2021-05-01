Чайный напиток из листьев лесной вишни от предпринимателя из Ишима вошел в "100 лучших товаров России"

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Производство натуральных чайных напитков из иван-чая открыла индивидуальный предприниматель из Ишимского района Елена Антоненко на средства микрозайма. Его предоставил Фонд микрофинансирования Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Елена приобрела оборудование для производства и расфасовки чая, закупила первую партию натурального сырья. За 1,5 года работы ассортимент расширился до 20 наименований. Собственная разработка - чайный напиток из листа лесной вишни ферментированный - получила медаль в номинации "100 лучших товаров России". Продукция отмечена дипломом и медалью в номинации "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

"Наша компания занимается производством экологичных, натуральных чайных напитков из иван-чая. Также поставляем кенийский черный чай, вьетнамский зеленый чай, индийский черный чай высших сортов. Наш ассортимент насчитывает более 20 позиций чайных напитков. Работаем по системе ХАССП. Иван-чай собирается вручную на дикорастущих полях юга Тюменской области, прошедших лабораторные испытания. В нашей продукции нет красителей и ароматизаторов", - подчеркнула предприниматель.

Продукция поставляется в магазины Ишима, Тюмени, Сургута, Далматово и Волгоградскую область, продается на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Предпринимателю оказана помощь по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".