Западно-Сибирский НОЦ лидирует по привлечению новых кадров в 2020 году

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест зафиксирован у Западно-Сибирского НОЦ в 2020 году по результатам оценки Минобрнауки, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Итоги стали известны на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о планах по созданию 100 новых лабораторий в российских научных организациях и вузах и предложил сделать это в рамках НОЦ. Возглавлять лаборатории будут молодые перспективные ученые в возрасте не старше 35 лет.

По словам ректора Тюменского госуниверситета Ивана Романчука, в ТюмГУ ориентированы на создание особых условий поддержки для успешной работы молодых исследователей и постдоков, поэтому в Тюмень едут перспективные ученые из ведущих зарубежных и российских научных центров и университетов.

"Нам важно, что именно молодые уже показывают результаты работы в рамках знаковой для ЗапСибНОЦ темы биобезопасности человека, животных и растений", - сказал он.

В лабораториях создано 50 новых рабочих мест на позиции младших научных сотрудников, инженеров-исследователей, инженеров, лаборантов-исследователей в научных подразделениях, где выполняются научно-технологические проекты и разработки, в том числе в соответствии с программой деятельности Западно-Сибирского (НОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В вузе работает молодежная лаборатория седиментологии и эволюции палеобиосферы. Активно и результативно выполняет один из проектов по биобезопасности, поддержанный программой Западно-Сибирского НОЦ, молодежная поисковая лаборатория АгроБиоИT.