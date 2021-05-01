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ВК "Тюмень" пополнился новым игроком из Тюменского района

Спорт, 18:53 24 мая 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Напарником опытного связующего Максима Шульгина в составе волейбольного клуба "Тюмень" станет Дмитрий Гулак, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний уроженец с. Каскара не первый год находится в системе клуба. В частности, выступал в чемпионате Молодежной лиги. А в прошлом сезоне был капитаном резервной команды, игравшей в высшей лиге "Б".

Дмитрий Гулаг успел поиграть и за основной состав. Было это в концовке прошлого чемпионата. Гулак выходил на площадку в матчах финала за 7-12 места высшей лиги "А".

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