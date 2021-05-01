В Тюменской области 56 человек заболели COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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56 человек заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 884 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 743 человека.

По количеству новых случаев лидируют Москва - 2 тыс. 75, Санкт-Петербург - 844 и Московская область - 734.

В Свердловской области заболели 91 человек, в Челябинской области - 89, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Курганской области - 30, в Ямало-Ненецком автономном округе - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 17 тыс. 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 тыс. 194 летальных исхода, выздоровели 4 млн 632 тыс. 955 человек.