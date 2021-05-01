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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число вылечившихся за сутки от COVID-19 превысило число заболевших

Общество, 14:20 24 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

69 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 841 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии заболели 36 тыс. 404 человека.

16 пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 893 человека остаются под медицинским наблюдением, 242 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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