В Тюменской области число вылечившихся за сутки от COVID-19 превысило число заболевших

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

69 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 841 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии заболели 36 тыс. 404 человека.

16 пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 893 человека остаются под медицинским наблюдением, 242 - на перевахтовке.