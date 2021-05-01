61 cлучай COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области число вылечившихся за сутки от COVID-19 превысило число заболевших

61 человек заболел коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 406 новых случаев COVID-19 в 82 регионах.

12,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 450 человек.

По количеству новых случав лидируют Москва - 2 тыс. 487, Санкт-Петербург - 851 и Московская область - 766.

В Свердловской области заболели 99 человек, в Челябинской области - 88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 48, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 9 тыс. 911 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 тыс. 801 летальный исход, выздоровели 4 млн 624 тыс. 212 человек.