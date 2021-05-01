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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Ялуторовска вакцинируют от COVID-19 в поликлинике и на рабочих местах

Общество, 19:05 21 мая 2021

администрация Ялуторовска ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска ВКонтакте

Больше половины сотрудников администрации Ялуторовска привиты от коронавирусной инфекции. На днях вакцину "Спутник V" поставили 26 сотрудникам. После прививки никто из пациентов не испытывал недомогания, сообщает администрация города.

"Я на прививку пришла осознанно: не хотела бы заболеть сама, и не хочу подвергать опасности родных и близких. Думаю, вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний", - считает заместитель председателя комитета по молодежной политике администрации Ялуторовска Елена Булыгина.

Она отметила, что весь процесс занимает считанные минуты. Перед процедурой нужно пройти короткое собеседование и медосмотр.

Вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится в прививочном кабинете взрослой поликлиники ОБ №23. Также ездит вакциномобиль, делающий остановки на несколько часов в разных микрорайонах города.

Кроме того, медработники готовы вакцинировать специалистов предприятий на рабочих местах – в рамках обязательного медицинского страхования.

"Мы объехали школы, детские сады и колледжи, организованно прививали коллективы полиции, дорожно-ремонтного управления, и другие. На очереди - работники почты. Руководители организаций могут обратиться к нам, и мы приедем с вакциной. Защита от коронавирусной инфекции необходима, минувший год это наглядно показал", - пояснила медицинская сестра отделения профилактики Марина Русакова.

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# вакцинация , коронавирусная инфекция

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