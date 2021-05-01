В Тюменской области ограничения из-за COVID-19 продлили до 20 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены по 20 июня.

Такое решение принял региональный оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

"На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов — снижение заболеваемости на 4 % в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано", — прокомментировал решение Александр Моор.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.