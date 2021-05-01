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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 57 человек заболели COVID-19

Общество, 14:23 20 мая 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 57 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 232 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

14,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 983 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 312 человек, в Санкт-Петербурге - 791, в Московской области - 727.

В Свердловской области выявили 108 новых случаев, в Челябинской области - 91, в Ханты-Мансийском автономном округе - 47, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 974 тыс. 908 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 117 тыс. 361 летальный исход, выздоровели 4 млн 591 тыс. 770 человек.

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# коронавирус

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