В Тюменской области у 50 человек подтвердился COVID-19

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У 50 человек диагностировали коронавирусную инфекцию в Тюменской области в минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 183 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

14,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 972 человека.

В Москве выявили 2 тыс. 430 заболевших, в Санкт-Петербурге - 772, в Московской области - 709.

В Свердловской области заболели 107 человек, в Челябинской области - 93, в Ханты-Мансийском автономном округе - 40, в Курганской области - 30, в Ямало-Ненецком автономном округе - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 957 тыс. 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 тыс. 575 летальных исходов, выздоровели 4 млн 572 тыс. 226 человек.