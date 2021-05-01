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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 34 тысяч человек

Общество, 15:17 18 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели в Тюменской области за сутки. За весь период излечились 34 тыс. 370 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зафиксировано 50 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии заболели 36 тыс. 56 человек.

Восемь пациентов находятся на ИВЛ. 6 тыс. 459 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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