  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

51 случай COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:13 19 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

51 человек заболел коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 390 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 тыс. 561 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 96 человек, в Санкт-Петербурге - 784, в Московской области - 697.

В Свердловской области 104 новых пациента, в Челябинской области - 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 965 тыс. 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 тыс. 965 летальных исходов, выздоровели 4 млн 581 тыс. 787 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 19.05.2021Тюменцев приглашают на онлайн-встречи с писательницами Машей Трауб и Марией Метлицкой
13:13 19.05.202151 случай COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
13:04 19.05.2021В Тюмени четырехлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей
13:02 19.05.2021В Тобольске команда "Mem Bro Club" признана победителем хакатона по созданию мемов