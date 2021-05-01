51 случай COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

51 человек заболел коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 390 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 тыс. 561 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 96 человек, в Санкт-Петербурге - 784, в Московской области - 697.

В Свердловской области 104 новых пациента, в Челябинской области - 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 965 тыс. 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 тыс. 965 летальных исходов, выздоровели 4 млн 581 тыс. 787 человек.