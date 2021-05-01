В Тюменской области 18,6% жителей имеют антитела к COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 тысяч исследований на антитела к COVID-19 проведено в Тюменской области с начала пандемии. Из числа обследованных жителей региона антитела к новой коронавирусной инфекции имеют 18,6%.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

Также в Тюменской области ведутся исследования по выявлению штаммов коронавирусной инфекции. Они проводятся на базе федеральных научно-исследовательских организаций, в том числе в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

"На территории Тюменской области выявлялись изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса. Мониторинг продолжается", - отметили эксперты регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в Тюменской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. Прививку вакциной "Гам-Ковид-Вак" поставили 161 тыс. 631 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 96 тыс. 452 жителя области. Вакциной "ЭпиВакКорона" привито первым туром 6 тыс. 865 человек, полный курс прошли 1 тыс. 951.

Любовь Голышева