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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

61 человек заболел COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:14 22 мая 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 61 человека в Тюменской области подтвержден коронавирус за минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 709 новых случаев заболевания в 85 регионах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

12% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 345 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 653 человека, в Санкт-Петербурге - 833, в Московской области - 775.

В Свердловской области выявили 105 новых случаев, в Челябинской области - 89, в Ханты-Мансийском автономном округе - 51, в Курганской области - 32, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 992 тыс. 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 тыс. 125 летальных исходов, выздоровели 4 млн 610 тыс. 465 человек.

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# коронавирус

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