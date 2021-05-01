В Тюменской области - плюс 63 больных коронавирусной инфекцией человека

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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У 63 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 951 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 297 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 924 человека, в Санкт-Петербурге - 842, в Московской области - 769.

В Свердловской области выявили 102 новых случая, в Челябинской области - 89, в Ханты-Мансийском автономном округе - 49, в Курганской области - 34, в Ямало-Ненецком автономном округе - 21.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 1 тыс. 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 тыс. 482 летальных исхода, выздоровели 4 млн 617 тыс. 762 человека.