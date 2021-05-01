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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области скончались пятеро пациентов с COVID-19

Общество, 14:13 25 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

По данным сайта "СтопкоронавирусРФ", в Тюменской области за прошедшие сутки зафиксировано пять смертей от COVID-19.

14 пациентов в Тюменской области с коронавирусом подключили к ИВЛ за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 56 новых случаев заболевания, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии - 36 тыс. 460.

Выздоровели 63 человека, за весь период - 34 тыс. 904. Под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 993 человека. 242 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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