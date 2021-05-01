В Тюменской области скончались пятеро пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

По данным сайта "СтопкоронавирусРФ", в Тюменской области за прошедшие сутки зафиксировано пять смертей от COVID-19.

14 пациентов в Тюменской области с коронавирусом подключили к ИВЛ за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 56 новых случаев заболевания, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии - 36 тыс. 460.

Выздоровели 63 человека, за весь период - 34 тыс. 904. Под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 993 человека. 242 - на перевахтовке.