ТюмГУ реализует проект языковой адаптации семей мигрантов на средства федерального гранта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Языковая и социокультурная адаптация семей мигрантов" получил грант по итогам конкурса Федерального агентства по делам национальностей. Его авторы - сотрудники ТюмГУ и Центра развития лидерских и проектных компетенций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам проректора, профессора кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Елены Тумаковой, впервые в вузе будет реализован общероссийский проект.

"Программа позволит комплексно решать проблему интеграции мигрантов, мы охватим всех участников образовательно-воспитательного процесса: школьников, взрослых мигрантов, несовершеннолетних членов их семей, представителей профессионально-педагогического сообщества, работающих с иностранными гражданами", – сказала она.