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6 тысяч молодых елок высадили в Ишимском районе

Общество, 13:03 30 мая 2021

агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Сотрудники завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" высадили 6 тыс. молодых елочек на площади в полтора гектара 27 мая у дер. Быкова Ишимского района. Так дочернее предприятие агрохолдинга "Юбилейный" помогло лесовосстановлению Тюменской области.

По словам директора "АминоСиба" Александра Петрова, на предприятии разработана и действует пятилетняя экологическая программа. Она предусматривает соответствие работы компании нормам охраны окружающей среды и внесение вклада в природный баланс региона.

"Помогаем убирать стихийные свалки, участвуем в городских субботниках, благоустраиваем территорию. Сейчас решили помочь природе восстановиться, восполнить уничтоженные огнем лесные фонды. Наше предприятие экоактивно, поэтому будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении", - подчеркнул руководитель.

агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Инна Кондрашкина

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# АминоСиб , лесной фонд , посадка леса

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