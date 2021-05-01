6 тысяч молодых елок высадили в Ишимском районе

| Фото: агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Сотрудники завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" высадили 6 тыс. молодых елочек на площади в полтора гектара 27 мая у дер. Быкова Ишимского района. Так дочернее предприятие агрохолдинга "Юбилейный" помогло лесовосстановлению Тюменской области.

По словам директора "АминоСиба" Александра Петрова, на предприятии разработана и действует пятилетняя экологическая программа. Она предусматривает соответствие работы компании нормам охраны окружающей среды и внесение вклада в природный баланс региона.

"Помогаем убирать стихийные свалки, участвуем в городских субботниках, благоустраиваем территорию. Сейчас решили помочь природе восстановиться, восполнить уничтоженные огнем лесные фонды. Наше предприятие экоактивно, поэтому будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении", - подчеркнул руководитель.

| Фото: агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Инна Кондрашкина