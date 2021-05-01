На тюменской трассе задержали омича с наркотиками

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Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Уватском районе инспекторы ДПС. На жителя Омской области заведено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

На 345 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль LADA. Водитель машины заметно нервничал и вызвал подозрение у полицейских.

В присутствии двух понятых в кармане куртки мужчины стражи правопорядка обнаружили два целлофановых пакета с веществом растительного происхождения и два свертка из фольги с идентичным веществом. Экспертиза установила, это марихуана весом 27 грамм.

34-летнего жителя Омской области доставили в отделение полиции, где он пояснил, что наркотическое вещество нарвал на территории Омской области, после чего высушил и завернул в фольгу, чтобы в дальнейшем употребить самому.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.