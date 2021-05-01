Велосипедисты Тюменской области посоревнуются в кросс-кантри

| Фото: «Маунтинбайк Тюмень» во Вконтакте | Фото: «Маунтинбайк Тюмень» во Вконтакте

Чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту пройдет на о. Цимлянское в Тюмени с 28 по 30 мая, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В соревнованиях примут участие велосипедисты из Свердловской области, Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Увата и Тюменского района. Ежегодно турнир собирает около 100 участников.

Соперничать спортсмены будут в категориях мужчины-женщины (2002 года рождения и старше), юниоры-юниорки (2003-2004 г.р.) и юноши-девушки (2005-2006 г.р.; 2007-2008 г.р; 2009 г.р.). Им предстоит на горных велосипедах преодолеть маршрут по пересеченной местности.

29 мая состоится гонка на выбывание на круге протяженностью около 700 метров, 30 мая – кросс-кантри с дистанцией около 1 тыс. 800 метров, где количество кругов будет зависеть от возраста участника.